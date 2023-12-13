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"Все нормально": боец продолжил интервью во время обстрела (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
66
Время на прочтение
1 мин
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"Все нормально": боец продолжил интервью во время обстрела (видео)

Боец ВСУ / Фото иллюстративное / Фото: Associated Press

Боец "Гвардии наступления" Мамай хладнокровно отреагировал на прилет во время прямого эфира.

Боец "Гвардии наступления" Александр Мамай прямо во время прямого включения на украинском ТВ попал под вражеский обстрел.

Видео опубликовал "Апостроф".

Когда Александр подключился к прямому эфиру, рядом громыхнули по меньшей мере два прилета.

"Все нормально, можем продолжать", – спокойно сказал боец.

"Все нормально, можем продолжать": боец дал интервью во время обстрела

"Все нормально, можем продолжать": боец дал интервью во время обстрела

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Дата публикации
Просмотры
66
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