"Все нормально": боец продолжил интервью во время обстрела (видео)

Боец "Гвардии наступления" Мамай хладнокровно отреагировал на прилет во время прямого эфира.
Боец "Гвардии наступления" Александр Мамай прямо во время прямого включения на украинском ТВ попал под вражеский обстрел.
Видео опубликовал "Апостроф".
Когда Александр подключился к прямому эфиру, рядом громыхнули по меньшей мере два прилета.
"Все нормально, можем продолжать", – спокойно сказал боец.
Ранее ВСУ показали точные удары по оккупантам под Бахмутом из дронов.
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