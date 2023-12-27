"До 36 місяців ніхто не доживе": військовий про ротацію в Україні

На жаль, мало хто доживає до заміни.

Питання ротації військових залишається дуже складним й актуальним. Деякі з них вважають, що справедливості наразі немає.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів штурмовик Олександр Міненко на псевдо "Переселенець".

"Мало хто виживає 18 місяців... це мені пощастило. А як зараз кажуть, що 36 місяців, то ніхто не доживе", – запевняє військовий.

На його думку, депутатів Верховної Ради потрібно хоча б на добу відвезти на "нуль".

"Хай вони відчують, що це таке, щоб потім приймати рішення. Хай приїдуть в "безпечну" зелену зону, там, де ми отримуємо 30 тисяч... Якось немає справедливості. Наче ми робимо таку справу, а особливої підтримки ніякої немає, не відчувається", – емоційно зазначив боєць.

Раніше військовий зауважив, що для ротації потрібно набагато більше людей, щоб компенсувати втрати.

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