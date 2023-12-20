ЗСУ потрібно ще більше людей: експерт розповів про проблеми з ротацією

Для ротації потрібно набагато більше людей, щоб компенсувати втрати.

Наразі на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 450 тисяч російських загарбників. Водночас Україні потрібно набагато більше військових.

Про це сказав військово-політичного оглядач групи Інформаційного спротиву Олександр Коваленко в інтерв'ю виданню NV.

Як озвучив президент України Володимир Зеленський, тільки в сухопутних військах ЗСУ налічується близько 600 тисяч.

Коваленко зазначає, крім бійців на лінії зіткнення, потрібні резерви, а також необхідно закривати зони потенційної небезпеки — північну, північно-східну, та ще й південно-західний плацдарм - тобто кордони з Білоруссю, Росією і з невизнаним Придністров'ям.

"Ми потребуємо відновлення боєздатності підрозділів, які вже існують. Іноді ми навіть повинні формувати нові підрозділи. Але найбільша наша проблема - це ротація. У нас ротація не відбувалася вже досить давно", - зазначив експерт в інтерв'ю виданню NV.

Експерт зазначає, для ротації потрібно набагато більше людей, щоб компенсувати втрати.

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"А що таке 450-500 тисяч? Якщо розтягнути цей процес на рік, то в місяць вийде мобілізація 40-50 тисяч чоловік. І при цьому це не просто мобілізація повинна бути, це і підготовка", — додав Коваленко.

Базова підготовка триває близько трьох місяців, а потім ще не менше місяця має проходити злагодження і проведення підготовки на рівні, наближеному до бойових дій.

"Якщо завтра починається така мобілізація, якщо через місяць мобілізують 40 тисяч, то ці 40 тисяч зможуть ротаційно замінити на лінії зіткнення тих, хто там перебуває вже півроку і рік, а іноді деякі навіть більше, не раніше, ніж через чотири місяці", - пояснив експерт.

Крім того, Коваленко зазначив, що значні втрати у живій силі фактично переворюють окупантів в маршові батальйони епохи Другої світової війни, ніж в сучасну, боєздатну і ефективну армію.

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