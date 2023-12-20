ВСУ нужно еще больше людей: эксперт рассказал о проблемах с ротацией

Для ротации нужно гораздо больше людей, чтобы компенсировать потери.

В настоящее время на временно оккупированных территориях находятся около 450 тысяч российских захватчиков. В то же время Украине нужно гораздо больше военных.

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы Информационного сопротивления Александр Коваленко в интервью изданию NV.

Как озвучил президент Украины Владимир Зеленский, только в сухопутных войсках ВСУ насчитывается около 600 тысяч.

Коваленко отмечает, помимо бойцов на линии столкновения, нужны резервы, а также необходимо закрывать зоны потенциальной опасности – северную, северо-восточную, да еще и юго-западный плацдарм – то есть границы с Беларусью, Россией и с непризнанным Приднестровьем.

"Мы нуждаемся в восстановлении боеспособности уже существующих подразделений. Иногда мы даже должны формировать новые подразделения. Но самая большая наша проблема — это ротация. У нас ротация не происходила уже достаточно давно", — отметил эксперт в интервью изданию NV.

Эксперт отмечает, что для ротации нужно гораздо больше людей, чтобы компенсировать потери.

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"А что такое 450-500 тысяч? Если растянуть этот процесс в год, то в месяц получится мобилизация 40-50 тысяч человек. И при этом это не просто мобилизация должна быть, это и подготовка", — добавил Коваленко.

Базовая подготовка длится около трех месяцев, а затем еще не менее месяца должно проходить слаживание и проведение подготовки на уровне, приближенном к боевым действиям.

"Если завтра начинается такая мобилизация, если через месяц мобилизуют 40 тысяч, то эти 40 тысяч смогут ротационно заменить на линии столкновения тех, кто там находится уже полгода и год, а иногда некоторые даже больше, не раньше чем через четыре месяца", — объяснил эксперт.

Кроме того, Коваленко отметил, что значительные потери в живой силе фактически перепахивают кафиров в маршевые батальоны эпохи Второй мировой войны, чем в современную, боеспособную и эффективную армию.

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