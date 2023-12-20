Жителей Закарпатья испугали взрывы в небе: что происходит — журналист

Слухи о сбитой ракете и "прилетах" на территории Закарпатской области оказались выдумками.

В среду, 20 декабря, в небе над Закарпатской областью раздавались "взрывы", испугавшие местных жителей. Распространились слухи о сбитой ракете и даже о прилетах.

Как пояснил в своем Telegram-канале местный журналист Виталий Глагола, эти звуки не представляют никакой угрозы.

По его словам, в течение каких-то 20 минут он получил несколько сообщений о "взрывах" в нескольких районах Закарпатья. В частности, речь шла о районе Полонины Руна и Боржава, а также Берегово.

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“Кто-то пишет, что сбили ракету, или о "прилетах". Или какие-нибудь другие глупости. Не пугайтесь – хлопки, которые слышны периодически в небе – это пролеты наших самолетов и такой звук [возникает] в моменты перехода на сверхзвуковую скорость”, — успокоил журналист.

Напомним, ранее в Закарпатье депутат взорвал своих коллег прямо во время заседания сессии. В сети появились кадры трагедии.

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