Курс валют на 21 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 21 декабря. По сравнению с предыдущим днем доллар США вырос на 23 копейки и составляет 37,55 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,55 (+23 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,06 (+14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,45 (+2 коп.)

Ранее экономист спрогнозировал, каким будет курс доллара 2024 года в Украине. Прежде всего, это будет зависеть от того, сколько макрофинансовой помощи от Европейского союза она получит.

Читайте также: