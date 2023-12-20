Армія РФ перетворюється на маршові батальйони: експерт назвав причину

Значні втрати у живій силі фактично переворюють окупантів в маршові батальйони епохи Другої світової війни, ніж в сучасну, боєздатну і ефективну армію.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у Мережі.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях України присутні до 450 тис. російських окупантів.

При цьому штатна комплектація батальйон-тактичної групи така:

особовий склад - до 800 чол;

Танки - 11 од.;

ББМ - 33 од.;

Ствольна артилерія - 12 од.;

РСЗВ - 12 од.;

Мінометна компонента - 6 од.;

ППО - 3 од.;

РЕБ - 3 од.

Як наголошує аналітик, саме такі показники дозволяють скупченню з 800 осіб ефективно наступати і вести оборонні дії, але, станом на сьогодні у росіян ситуація зовсім інша.

"Грубо кажучи - це 560 батальйон-тактичних груп. "Набагато більше, ніж їх було на момент повномасштабного вторгнення, але, що до комплектації?", - задався питанням аналітик.

Так, за даними Коваленка, в зоні бойових дій, крім всієї цієї людської маси, зосереджено:

Танки - близько 3 тис. (замість 6 160 або 49% від штатної комплектації);

ББМ - близько 7 тис. (замість 18 840 або 38% від штатної комплектації);

Ствольна артилерія - близько 4,7 тис (замість 6 720 або 70% від штатної комплектації);

РСЗВ - близько 1,1 тис. (замість 6 720 або 16% від штатної комплектації).

"Тобто, на сьогоднішній день кожен російський підрозділ відчуває дефіцит в штатній комплектації по техніці більш ніж на 50%. Це призводить не тільки до зменшення їх наступального потенціалу, а й зростаючої потреби в компенсації зростаючих втрат особового складу. Але, для окупантів це замкнуте коло", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, російські окупанти на Авдіївському напрямку продовжують тиснути на українських військових, зазнаючи втрат і формуючи зведені роти з частково розбитих підрозділів. Водночас бійцям ЗСУ хочеться мати більше боєприпасів, але вони "обходяться тим, що є".

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