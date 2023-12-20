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Повітряна тривога охопила частину України (мапа)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Повітряна тривога охопила частину України (мапа)

Повітряна тривога в Україні

Існує загроза застосування балістичного озброєння.

Повітряна тривога оголошена в більшості областей України 20 грудня.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Так, сирени тривоги лунають у всіх північних, центральних, східних, південних областях (окрім Одещини), а також на Вінниччині.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Зауважимо, моніторингові канали в цей момент повідомили про вибухи на Херсонщині.

Карта тривог в Україні 20 грудня / ©
Карта тривог в Україні 20 грудня

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 20 грудня вдарили по Україні 19 дронами-камікадзе та двома ракетами. Більшість цілей були знищені в різних областях держави.

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Дата публікації
Перегляди
7351
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