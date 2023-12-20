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Воздушная тревога охватила часть Украины (карта)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
7158
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога охватила часть Украины (карта)

Воздушная тревога в Украине

Есть угроза применения баллистического вооружения.

Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины 20 декабря.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Так, сирены тревоги раздаются во всех северных, центральных, восточных, южных областях (кроме Одесчины), а также в Винницкой области.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Заметим, мониторинговые каналы в этот момент сообщили о взрывах в Херсонской области.

Карта тревог в Украине 20 декабря / ©
Карта тревог в Украине 20 декабря

Напомним, российские захватчики в ночь на 20 декабря ударили по Украине 19 дронами-камикадзе и двумя ракетами. Большинство целей были уничтожены в разных областях государства.

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Дата публикации
Просмотры
7158
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