Дружина дубайського мільйонера назвала 7 "виснажливих вимог" до себе – відео

Заможна домогосподарка розповіла про сім "виснажливих" вимог до себе у шлюбі з мільйонером.

TikTok-блогерка Суді заміжня за дубайським багатієм на ім'я Джамал. Жінка стверджує, що бути дружиною багатої людини насправді схоже на "роботу на повний робочий день", і це не так просто, як можна було б очікувати.

Мало того, що треба мати чудовий вигляд. Суді "нарікала", що їй також доводиться носити незручні туфлі з діамантами. А ще жінка стверджує, що їй доводиться проводити в салоні по три години щодня.

Суді та Джамал / Фото: скриншот з відео

Поділившись інформацією про свій розкішний спосіб життя в соціальних мережах, Суді розкрила "вимоги" до дружини мільйонера в Дубаї, написавши: "Це моя робота на повний робочий день, і вона втомлива".

Суді спершу продемонструвала пару своїх туфель від Jimmy Choo, написавши: "Носити інкрустовані діамантами нестерпні туфлі".

Потім вона показала коханого в хутряному магазині, коли він тримав для Суді дороге пальто, і написала: "Витрачати якнайбільше грошей. Завжди бути на 10/10 на кожному заході".

Але не лише одяг має бути на висоті: після цього Суді поділилася, як їй роблять гламурний акриловий манікюр: "Для досягнення досконалості проводити три години в салоні щодня".

Також вона стверджувала, що дружині мільйонера потрібно "завжди бути голодною, щоб з'їсти їжу, відмічену зіркою Мішлен".

Потім Суді зняла, як вона сидить з маленькою дитиною, і незабаром після цього ми побачили, як вона тримала за руку свого чоловіка і написала: "Завжди дбати про чоловіка та його сім'ю".

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Але це ще не все: блогерка заявила, що оскільки вона заміжня за мільйонером, їй доводиться "бути готовою до випадкових відряджень".

Кліп явно приголомшив багатьох, оскільки він швидко зібрав 308 900 переглядів. Але користувачі соціальних мереж розділилися щодо побаченого: деякі зізналися, що їм сподобався такий спосіб життя, як у Суді, інші поквапилися розкритикувати багату домогосподарку.

Провести 3 години в салоні це блаженство. Це мій загальний бюджет на 3 місяці

Я хочу прожити таке життя

Золотошукачка

Ти така нудна

Це, мабуть, найматеріалістичніша людина, залежна від грошей, яку я коли-небудь бачив

Нагадаємо, дівчина, яка народилася без нігтів на лівій нозі, стала онлайн-сенсацією. Вона нарешті припинила комплексувати через своє захворювання.

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