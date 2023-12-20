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Путініст Іван Охлобистін потрапив під обстріл на окупованому Донбасі

Путініст Іван Охлобистін потрапив під обстріл на окупованому Донбасі

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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Путініст Іван Охлобистін потрапив під обстріл на окупованому Донбасі

Іван Охлобистін

Пропагандист "спіймав кулю" у бронежилет.

Затятий путініст і російський пропагандист Іван Охлобистін потрапив під обстріл на окупованому Донбасі.

Втім, "спіймати кулю" Z-патріоту завадив бронежилет. Про обстріл розповіла донька Охлобистіна в Instagram. Вона написала, що путініст поїхав на тимчасово окуповану територію України разом із дружиною, щоб "завезти гуманітарну допомогу".

"Мама з татом вчергове їздили на Донбас, відвозили гумдопомогу. Мама поїхала до Ростова за добавкою допомоги, поки батько потрапив під обстріл і спіймав кулю. Слава Богу, в бронік!" – повідомила донька пропагандиста.

Іван Охлобистін потрапив під обстріл на Донбасі / © instagram.com/batarieli_okhlobystina1477
Іван Охлобистін потрапив під обстріл на Донбасі / Фото: instagram.com/batarieli_okhlobystina1477

Жінка заявила, що дуже пишається своїми батьками, яких охрестила "психами".

Нагадаємо, пів року тому Іван Охлобистін висловив свою "експертну" думку, яка збіглася з дійсністю. Пропагандист описав стан російської армії "як голі з палицею в руках".

Зазначимо, палкий путініст Охлобистін ще від 2014 року підтримує загарбницьку політику кремлівського диктатора. Ба більше, одіозний актор неодноразово заявляв, що піде воювати з окупантами проти України.

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Дата публікації
Перегляди
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