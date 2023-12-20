Путинист Иван Охлобыстин попал под обстрел на оккупированном Донбассе

Отпетый путинист и российский пропагандист Иван Охлобыстин попал под обстрел на оккупированном Донбассе.

Впрочем, "поймать пулю" Z-патриоту помешал бронежилет. Об обстреле рассказала дочь Охлобыстина в Instagram. Она написала, что путинист поехал на временно оккупированную территорию Украины вместе с женой, чтобы "завезти гуманитарную помощь".

"Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама поехала в Ростов за добавкой помощи, пока отец попал под обстрел и поймал пулю. Слава Богу, в броник!" – сообщила дочь пропагандиста.

Иван Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе / Фото: instagram.com/batarieli_okhlobystina1477

Женщина заявила, что очень гордится своими родителями, которых окрестила "психами".

Напомним, полгода назад Иван Охлобыстин высказал свое "экспертное" мнение, совпавшее с действительностью. Пропагандист описал состояние российской армии "как голые с палкой в руках".

Отметим, горячий путинист Охлобыстин еще с 2014 года поддерживает захватническую политику кремлевского диктатора. Более того, одиозный актер неоднократно заявлял, что пойдет с оккупантами воевать против Украины.

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