Путинист Иван Охлобыстин попал под обстрел на оккупированном Донбассе

Пропагандист "поймал пулю" в бронежилет.
Отпетый путинист и российский пропагандист Иван Охлобыстин попал под обстрел на оккупированном Донбассе.
Впрочем, "поймать пулю" Z-патриоту помешал бронежилет. Об обстреле рассказала дочь Охлобыстина в Instagram. Она написала, что путинист поехал на временно оккупированную территорию Украины вместе с женой, чтобы "завезти гуманитарную помощь".
"Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама поехала в Ростов за добавкой помощи, пока отец попал под обстрел и поймал пулю. Слава Богу, в броник!" – сообщила дочь пропагандиста.
Женщина заявила, что очень гордится своими родителями, которых окрестила "психами".
Напомним, полгода назад Иван Охлобыстин высказал свое "экспертное" мнение, совпавшее с действительностью. Пропагандист описал состояние российской армии "как голые с палкой в руках".
Отметим, горячий путинист Охлобыстин еще с 2014 года поддерживает захватническую политику кремлевского диктатора. Более того, одиозный актер неоднократно заявлял, что пойдет с оккупантами воевать против Украины.
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