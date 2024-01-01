Що змінить звільнення Криму: в ISW оцінили вплив на війну

Деокупація півострова усунула б безпосередню загрозу для Херсона, Миколаєва та Одеси, а також різко зменшила б загрозу для Мелітополя.

Ціна і виклики для української оборони різко зміняться в залежності від того, чи повернеться Крим під контроль України, чи залишиться в руках Росії.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Що зміниться після звільнення Криму

Лінії січня 2022 року дають підстави припустити, що Росія утримає Крим. Однак якщо Україна звільнить півострів разом із окупованими лініями на півдні, то зникне безпосередня загроза для Херсона, Миколаєва та Одеси, а також різко зменшиться загроза для Мелітополя.

В такому разі Маріуполь залишився б єдиним великим прифронтовим містом на півдні України. Це різко скоротило б територію обмеженої глибини оборони та потребувало б високого рівня підготовлених та частково або повністю мобілізованих українських сил для захисту.

За оцінками аналітиків, звільнення Криму також суттєво усуває загрозу російських десантних операцій проти південно-західного узбережжя України і ракетну загрозу з боку РФ для кораблів, які намагаються пройти через західну частину Чорного моря.

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"Необґрунтовані дискусії про "історичне право" Росії на Крим, який сама Росія визнала частиною незалежної України 1994 року, роблять незрозумілими високі військові та фінансові витрати, які Україні та її прибічникам доведеться сплачувати, допоки Росія тримає півострів під окупацією", – зазначається у звіті Інституту.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що "Крим буде звільнено – 100%. Це наша стратегічна мета". Однак міністр не анонсував точних термінів.

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