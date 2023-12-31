Варто чекати ще більших випробувань: Жорін про 2024 рік

Жорін назвав головний фактор перемоги України і розповів про плани на новий рік.

Екскомандир "Азову" та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін поділився планами на 2024 рік.

Про це він написав у Telegram.

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"Не люблю жити минулим, тому не хочу писати про підсумки 2023 року – краще планувати 2024-й. Від нього варто чекати ще більших випробувань. Та для країни в стані війни, для країни, яка хоче перемогти – це нормально", – розмірковує військовий.

Жорін переконаний, що головний фактор перемоги України – це характер наших людей.

"Нація, що один раз усвідомила себе не гречкосіями, а воїнами, не має права повернутись назад", – наголосив він.

Заступник командира 3 ОШБр зауважив, що незважаючи на те, що якісь ухилянти тікають "на надувних матрацах закордон" – в той же час в рекрутинговий центр Третьої штурмової щодня приходять добровольці.

"Тож сподіваюсь, що все більше українців будуть згадувати, хто вони насправді. Важливо відійти від мрій про "літо в Криму", аби очікування не перетворювались на розчарування. Українцям потрібний тверезий погляд на реальність та дії, щоб мрії ставали цією реальністю", – зазначив військовий.

На заверщення Жорін заклав українців бути реалістами і сильними у Новому році.

Раніше екскомандир "Азову" Жорін назвав головне досягнення ЗСУ цього року. Також він наголосив на необхідності справедливої мобілізації і додав, що діти еліти мають бути на фронті.

Нагадаємо, президент Зеленський на Ставці підбив воєнні підсумки року і розповів про висновки і прогнози.

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