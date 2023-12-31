Следует ожидать еще больших испытаний: Жорин про 2024 год

Жорин назвал главный фактор победы Украины и рассказал о планах в новом году.

Экс-командир "Азова" и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин поделился планами на 2024 год.

Об этом он написал в Telegram.

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"Не люблю жить прошлым, поэтому не хочу писать об итогах 2023 года — лучше планировать 2024-й. От него стоит ждать еще больших испытаний. Но для страны в состоянии войны, для страны, которая хочет победить — это нормально", — рассуждает военный .

Жорин убежден, что главный фактор победы Украины – характер наших людей.

"Нация, однажды осознавшая себя не гречкосеями, а воинами, не имеет права вернуться назад", — подчеркнул он.

Заместитель командира 3 ОШБр отметил, что несмотря на то, что какие-то уклонисты убегают "на надувных матрасах заграницу" – в то же время в рекрутинговый центр Третьей штурмовой ежедневно приходят добровольцы.

"Надеюсь, что все больше украинцев будут вспоминать, кто они на самом деле. Важно отойти от мечты про "лето в Крыму", чтобы ожидания не превращались в разочарование. Украинцам нужен трезвый взгляд на реальность и действия, чтобы мечты становились этой реальностью", – отметил военный.

В завершение Жорин заложил украинцев быть реалистами и сильными в Новом году.

Ранее экс-командир "Азова" Жорин назвал главное достижение ВСУ в этом году. Также он отметил необходимость справедливой мобилизации и добавил, что дети элиты должны быть на фронте.

Напомним, президент Зеленский на Ставке подвел военные итоги года и рассказал о выводах и прогнозах.

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