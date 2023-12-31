Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оля Полякова с дочерью показала, как готовит шубу по особому рецепту

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
852
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оля Полякова с дочерью показала, как готовит шубу по особому рецепту

Оля Полякова с дочерью / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка показала свой вариант приготовления праздничной шубы.

Украинская певица Оля Полякова вместе со своей дочерью Машей поделилась с поклонниками рецептом шубы, которым она сама пользуется.

Знаменитость в своем фотоблоге показала, как готовит "настоящую украинскую шубу для новогоднего стола". Для приготовления салата, кроме сельди, понадобятся отварная свекла, картофель, морковь, яйца, свежий лук и майонез. Также в рецепте Поляковой нашлось место и яблоку.

Оля начинает приготовление с нарезки сельди и выкладки ее на тарелку. Следующий слой – натертый картофель на большой терке. И после этого звезда советует делать слой из майонеза. Она отметила, что делает это каждые два слоя.

Следующими артистка с дочерью натерла морковь, яблоко, свеклу и яйца. В это время Полякова также маленькими кусочками нарезает лук. К слову, знаменитость также поделилась лайфхаком, как ни плакать во время нарезания лука. Она рассказала, что ей помогает дышать ртом.

Оля Полякова поделилась рецептом шубы

Оля Полякова поделилась рецептом шубы

Затем на предыдущие слои из рыбы, картофеля и майонеза Оля с Машей поочередно выложили лук, яблоко, морковь, яйца и свеклу. Сверху все слои звезда смазала майонезом.

В качестве украшения певица советует использовать натертый желток и посыпать им блюдо сверху.

Напомним, недавно Оля Полякова смешно станцевала со своими дочерьми на фоне новогодней елки. Для видео они выбрали похожий белый наряд.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
852
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация