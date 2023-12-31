Оля Полякова с дочерью показала, как готовит шубу по особому рецепту

Украинская певица Оля Полякова вместе со своей дочерью Машей поделилась с поклонниками рецептом шубы, которым она сама пользуется.

Знаменитость в своем фотоблоге показала, как готовит "настоящую украинскую шубу для новогоднего стола". Для приготовления салата, кроме сельди, понадобятся отварная свекла, картофель, морковь, яйца, свежий лук и майонез. Также в рецепте Поляковой нашлось место и яблоку.

Оля начинает приготовление с нарезки сельди и выкладки ее на тарелку. Следующий слой – натертый картофель на большой терке. И после этого звезда советует делать слой из майонеза. Она отметила, что делает это каждые два слоя.

Следующими артистка с дочерью натерла морковь, яблоко, свеклу и яйца. В это время Полякова также маленькими кусочками нарезает лук. К слову, знаменитость также поделилась лайфхаком, как ни плакать во время нарезания лука. Она рассказала, что ей помогает дышать ртом.

Оля Полякова поделилась рецептом шубы

Затем на предыдущие слои из рыбы, картофеля и майонеза Оля с Машей поочередно выложили лук, яблоко, морковь, яйца и свеклу. Сверху все слои звезда смазала майонезом.

В качестве украшения певица советует использовать натертый желток и посыпать им блюдо сверху.

Напомним, недавно Оля Полякова смешно станцевала со своими дочерьми на фоне новогодней елки. Для видео они выбрали похожий белый наряд.

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