Оля Полякова вместе с дочками восхитила забавным танцем на фоне елки

Исполнительница поделилась, что у нее даже получилось уговорить Алису присоединится к танцу.

Украинская певица Оля Полякова порадовала забавным видео вместе со своими дочерьми – 18-летней Машей и 12-летней Алисой.

Исполнительница вместе с девушками присоединилась к популярному тренду в Tik Tok и исполнила забавный танец. На видео, которым Полякова поделилась в Instagram, она с дочками повторяла одинаковые движения.

Первой начала танцевать Оля, потом к ней присоединилась Маша, а потом и Алиса. Для видео они выбрали похожий белый наряд.

Оля Полякова устроила вместе с дочками забавные танцы на фоне новогодней елки

Как призналась певица, младшую дочь тяжеловато было уговорить поучаствовать в видео, ведь она держится в стороне от публичности. Тем не менее, Алиса пошла на встречу.

"Затащить Алису в видео было сложной задачкой. С Рождеством, любимые!" – обратилась к фанатам исполнительница.

Напомним, недавно Оля Полякова порадовала поклонников неожиданной новинкой. Артистка впервые спела вместе с 18-летней Машей и уже представила их композицию "Різдвяна".

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