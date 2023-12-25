Дан Балан прямо на своем концерте мощно поддержал Украину

Артист обратился к украинцам и посвятил им символическую песню.

Молдавский певец Дан Балан отыграл сольный концерт в Молдове, где публично обратился к украинцам.

К слову, выступление исполнитель отыграл 24 декабря. Дан Балан спел свои популярные хиты и не забыл об Украине. Певец прямо со сцены обратился к украинцам. Исполнитель посвятил им песню, которая носит символическое название Freedom. Таким образом, Балан пожелал быть украинцам свободными и победить страну-агрессора Россию, которая развязала войну в Украине.

"Мы знаем, что на этот концерт пришло много гостей из Украины. Поздравляем вас всех!" – прямо со сцены сказал певец.

Дан Балан впервые за долгое время прямо со сцены поддержал украинцев

На концерте Дана Балана действительно присутствовало немало украинцев. Они отблагодарили его громкими аплодисментами и овациями.

Отметим, Дан Балан очень популярен в Украине. В свое время он был одним из тренеров "Голосу країни". Еще в начале полномасштабной войны артист поддержал Украину и пожелал скорейшего окончания войны.

В этом году певец представил песню, клип к которой снимал в довоенном Киеве. Артист заговорил о войне и отметил, что молится о всех, кто пострадал от действий оккупантов.

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