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Дан Балан прямо на своем концерте мощно поддержал Украину

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2309
Время на прочтение
1 мин
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Дан Балан прямо на своем концерте мощно поддержал Украину

Дан Балан / Фото: instagram.com/danbalan

Артист обратился к украинцам и посвятил им символическую песню.

Молдавский певец Дан Балан отыграл сольный концерт в Молдове, где публично обратился к украинцам.

К слову, выступление исполнитель отыграл 24 декабря. Дан Балан спел свои популярные хиты и не забыл об Украине. Певец прямо со сцены обратился к украинцам. Исполнитель посвятил им песню, которая носит символическое название Freedom. Таким образом, Балан пожелал быть украинцам свободными и победить страну-агрессора Россию, которая развязала войну в Украине.

"Мы знаем, что на этот концерт пришло много гостей из Украины. Поздравляем вас всех!" – прямо со сцены сказал певец.

Дан Балан впервые за долгое время прямо со сцены поддержал украинцев

Дан Балан впервые за долгое время прямо со сцены поддержал украинцев

На концерте Дана Балана действительно присутствовало немало украинцев. Они отблагодарили его громкими аплодисментами и овациями.

Отметим, Дан Балан очень популярен в Украине. В свое время он был одним из тренеров "Голосу країни". Еще в начале полномасштабной войны артист поддержал Украину и пожелал скорейшего окончания войны.

В этом году певец представил песню, клип к которой снимал в довоенном Киеве. Артист заговорил о войне и отметил, что молится о всех, кто пострадал от действий оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
2309
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