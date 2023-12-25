Дан Балан просто на своєму концерті потужно підтримав Україну

Артист звернувся до українців та присвятив їм символічну пісню.

Молдавський співак Дан Балан відіграв сольний концерт в Молдові, де публічно звернувся до українців.

До слова, виступ виконавець відіграв 24 грудня. Дан Балан заспівав свої популярні хіти та не забув про Україну. Співак просто зі сцени звернувся до українців. Виконавець присвятив їм пісню, яка має символічну назву Freedom. Таким чином Балан побажав бути українцям вільними та перемогти країну-агресорку Росію, яка розв'язала війну в Україні.

"Ми знаємо, що на цей концерт прийшло багато гостей з України. Вітаємо вас усіх!" - просто зі сцени сказав співак.

Дан Балан вперше за тривалий час просто зі сцени підтримав українців

На концерті Дана Балана було дійсно присутньо чимало українців. Вони віддячили йому гучними оплесками та оваціями.

Зазначимо, Дан Балан неабияк популярний в Україні. Свого часу він був одним із тренерів "Голосу країни". Ще на початку повномасштабної війни артист підтримав Україну та побажав скорішого закінчення війни.

Цьогоріч співак представив пісню, кліп до якої знімав у довоєнному Києві. Артист заговорив про війну та зазначив, що молиться за всіх, хто постраждав від дій окупантів.

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