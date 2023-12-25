Буданов розкрив долю РФ у різдвяному вітанні: подробиці

Це перший рік, коли Україна святкує Різдво 25 грудня з усім християнським цивілізованим світом.

Росія ніколи не зможе реалізувати свої підступні плани щодо знищення України. 2024-й буде роком продовження боротьби українців за свою землю та незалежність.

Про це йдеться у різдвяному привітанні керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

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“Кремлівський терористично-окупаційний режим ніколи не зможе реалізувати своїх підступних планів щодо знищення нашої державності, наших традицій та ідентичності. Українці — сильна нація, яка здатна здолати все на шляху до своєї свободи й незалежності”, — зазначив Буданов.

Він наголосив, що 2024-й рік — це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності українських захисників.

“І зустрінемо ми його, завдаючи нищівної поразки рашистам заради звільнення рідної землі. Тож нехай Різдвяна Зірка додасть нам наснаги й невичерпної енергії для боротьби з ворогом, а рік, у який ми вступаємо, принесе Україні довгоочікувану Перемогу”, — привітав українців керівник ГУР.

Нагадаємо, американське видання The New York Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля, а також американських чиновників, повідомило, що Путін натякає на готовність до перемир’я. Журналісти стверджують, що російський диктатор начебто ще від вересня надсилає такі сигнали Заходу. Як пишуть росЗМІ, глава Кремля нібито дійсно готовий припинити повномасштабну війну проти України.

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