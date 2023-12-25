Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російських Су-30 та Су-34

Українська ППО за минулу добу знищила два російські винищувачі.

У ранковому зведенні 25 грудня Генштаб ЗСУ підтвердив, що за попередню добу сили та засоби протиповітряної оборони України знищили два російських винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30.

Раніше стало відомо, що Повітряні сили Збройних сил України ліквідували на Маріупольському напрямку російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив командувач ЗС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром не повернувся", — написав генерал-лейтенант.

"Вечного полета, братья!" - потролив Олещук окупантів, які використовують цю фразу в моменти збиття їхніх літаків.

Микола Олещук також додав, що 24 грудня на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі.

Як відомо, на півдні ЗСУ знищили три Су-34

Літаки Су-34 є носіями керованих авіабомб та ракет Х-59, якими росіяни атакують Херсонщину та інші регіони України.

Нагадаємо, у травні 2023 року над Брянською областю РФ підрозділи зенітно-ракетного комплексу Patriot за лічені хвилини знищили пʼять ворожих повітряних цілей, серед яких були два літаки та три гелікоптери.

Читайте також: