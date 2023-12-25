Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение российских Су-30 и Су-34

Украинская ПВО за минувшие сутки уничтожила два российских истребителя.
В утреннем сводке 25 декабря Генштаб ВСУ подтвердил, что за предыдущие сутки силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.
Ранее стало известно, что воздушные силы Вооруженных сил Украины ликвидировали на Мариупольском направлении российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщил командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
"Подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром не вернулся", — написал генерал-лейтенант.
"Вечного полета, братья!" — потролил Олещук оккупантов, которые используют эту фразу в моменты сбивания их самолетов.
Николай Олещук также добавил, что 24 декабря на Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море.
Как известно, на юге ВСУ уничтожили три Су-34.
Самолеты Су-34 являются носителями управляемых авиабомб и ракет Х-59, которыми россияне атакуют Херсонщину и другие регионы Украины.
Напомним, в мае 2023 года над Брянской областью РФ подразделения зенитно-ракетного комплекса Patriot за считанные минуты уничтожили пять вражеских воздушных целей, среди которых были два самолета и три вертолета.
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