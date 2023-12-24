Генерал Годжес назвав винних у провалі контрнаступу ЗСУ

Годжес наголосив, що в першу чергу поразки зазнав Захід, а не Україна.

У невдачі літнього контрнаступу ЗСУ винні не українське військове чи політичне командування, а саме західні союзники України.

Таку думку висловив колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці і військовий експерт Бен Годжес у подкасті Silicon Curtain.

"Звісно ж, я був розчарований тим, що український контрнаступ не призвів до тих результатів, на які ми всі сподівалися і які я прогнозував", – зізнався генерал.

Годжес наголосив, що в першу чергу поразки зазнав Захід, а не Україна.

"Це ми, Захід, зазнали невдачі, а не Україна. Ми не змогли забезпечити їх тим, на що вони розраховували, включаючи військово-повітряні потужності, високоточну зброю великої дальності та інші потужності, які були необхідні для успіху цього контрнаступу", – пояснив генерал.

На думку Годжеса, Захід просто "зв'язує руки" Україні. Зокрема, забороною бити західною зброєю по території РФ. Експерт вважає, що провал контрнаступу України призвів до подовження війни ще як мінімум на один рік.

Він нагадав, що Росія намагається завоювати Україну від 2014 року. Але з усіма своїми можливостями вона захопила лише 17% території України, втративши водночас понад 300 тис. осіб, значну частину озброєнь і перевагу флоту в Чорному морі.

За словами Годжеса, диктатор Путін сподівається, що допомога Заходу припинеться і тоді РФ зможе захопити Україну.

"Підстави для оптимізму Росії – це дискусія в Конгресі США та очевидна швидка готовність багатьох на Заході сказати: "Україна має погодитися на переговори, вони не зможуть виграти", – наголосив екскомандувач військ США в Європі.

Раніш ТСН.ua проаналізував, що пишуть на Заході про невдачу українського контрнаступу. Зокрема, за інформацією The Washington Post, США і Захід мали розбіжності з Україною щодо стратегії контрнаступу

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