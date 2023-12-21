Конгрес США може ухвалити допомогу Україні будь-якого дня: Кулеба назвав термін

Демократи і республіканці у Конгресі перестали вести гострі дискусії щодо допомоги України, нині існує загальний політичний консенсус.

Конгрес США може ухвалити допомогу Україні після 9 січня, коли Палата представників повернеться до роботи після канікул. І статися це може будь-якого дня.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час заходу NV “Україна та світ попереду 2024”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“8-го числа (січня – ред.) виходить з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і без перебільшення в будь-який наступний день може бути ухвалене рішення”, – сказав міністр.

Як додав Кулеба, про Україну, Ізраїль, Тайвань в Конгресі не сперечаються, однак треба потрібно вирішити питання кордону.

Він зауважив, що як республіканці, так і демократи будуть вести перемовини з питання кордону США попри те, що американські законодавці на канікулах.

“Спілкування відбуватиметься, і прогрес у цих переговорах є”, – додав Кулеба.

Нагадаємо, у Палаті представників група конгресменів звернулася з листом до радника нацбезпеки США Джейка Саллівана з пропозицією посилити енергетичні санкції проти Росії.

Тим часом позицію республіканців щодо кордону називають "спробою захопити заручників". Зокрема такої думки лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер. Він закликав республіканців підтримати Україну та подумати, чи відповідає їхня політика інтересам Сполучених Штатів.

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