Експерт назвав головну мету росіян на Донеччині

Бойові дії на Донеччині тривають. Зараз головна мета ворога - встановлення контролю над Слов'янськом і Краматорськом.

Таку думку висловив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в етері телеканалу "Еспресо".

Експерт каже, що росіяни намагаються прорватися до ключових пунктів оборони ЗСУ.

"Ворог намагається прориватися в бік Часового Яру, при цьому розуміючи, що в лоб штурмувати Часів Яр практично неможливо. Тому що місто підготовлено до активної оборони. За цей період часу ЗСУ вдалося побудувати другу й третю лінію оборони. Прорив на Часів Яр дає можливість виходу на Костянтинівку, а далі на Слов'янськ і Краматорськ, які є ключовими пунктами української оборони", - пояснив Снєгирьов.

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За словами військового експерта, окупанти не полишають спроб прориву української оборони й виходу на ключові пункти оборони ЗСУ.

Зокрема, бойові дії відбуваються на Бахмутському та Куп'янсько-Лиманському напрямку.

"І звідти намагатися прориватися до флангів української оборони на Донеччині, а саме на Слов'янськ і Краматорськ", - наголосив Снєгирьов.

На тлі цього Росія наступного року планує виготовити та поставити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб та некерованих ракет.

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