Эксперт назвал главную цель россиян в Донецкой области

Активные боевые действия проходят на Бахмутском и Купянско-Лиманском направлении.
Боевые действия в Донецкой области продолжаются. Сейчас главная цель врага – установление контроля над Славянском и Краматорском.
Такое мнение высказал военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев в эфире и телеканале "Эспрессо".
Эксперт говорит, что россияне пытаются прорваться в ключевые пункты обороны ВСУ.
"Враг пытается прорываться в сторону Часового Яра, при этом понимая, что в лоб штурмовать Часовой Яр практически невозможно. Потому что город подготовлен к активной обороне. За этот период времени ВСУ удалось построить вторую и третью линию обороны. Прорыв на Часовой Яр дает возможность выхода на Константиновку, а дальше на Славянск и Краматорск, являющиеся ключевыми пунктами украинской обороны", — пояснил Снегирев.
По словам военного эксперта, оккупанты не оставляют попыток прорыва украинской обороны и выхода на ключевые пункты обороны ВСУ.
В частности, боевые действия проходят на Бахмутском и Купянско-Лиманском направлении.
"И оттуда пытаться прорываться к флангам украинской обороны в Донецкой области, а именно в Славянске и Краматорске", — подчеркнул Снегирев.
На фоне этого Россия в следующем году планирует изготовить и поставить 683 крылатых ракет и более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет.
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