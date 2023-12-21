"Буду в его распоряжении": Орбан согласился встретиться с Зеленским

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину Орбан и Зеленский не проводили официальных двусторонних встреч.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ветировавший программу бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд евро на следующие четыре года, согласился на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает Sky News.

По словам Орбана, Владимир Зеленский еще в начале декабря предложил ему встречу для того, чтобы "вести переговоры".

"Я сказал ему [Зеленскому], что буду в его распоряжении. Нам остается только прояснить один вопрос: о чем [говорить]?" – отметил Орбан.

Венгерский лидер заметил, что украинский президент тогда хотел обсудить заявку Украины на присоединение к ЕС – шаг, против которого категорически выступает Венгрия.

Еще одной темой для переговоров может быть вето Виктора Орбана, которым заблокировал предложенный в начале декабря многолетний пакет помощи Киеву от ЕС на сумму 50 миллиардов евро. Венгерский лидер сказал, что деньги для Украины не должны поступать из центрального бюджета ЕС и это было бы "плохим решением".

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину Орбан и Зеленский не проводили официальных двусторонних встреч.

Напомним, в Европейском Союзе обсуждают методы сдерживания президента Венгрии Виктора Орбана от блокирования поддержки Украины. В частности, лидеры ЕС рассматривают вариант лишения Венгрии права голоса, чтобы без ее участия одобрить соглашение о предоставлении пакета помощи Украине на 50 миллиардов евро в 2024—2027 годах.

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