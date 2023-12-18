В ЕС придумали способ наказать Орбана за противодействие Украине — Financial Times

Для Венгрии существенно усложнят получение помощи от ЕС, отмечают журналисты. Кроме того, могут задействовать статью, которая лишит ее права голоса.

В Европейском Союзе обсуждают методы сдерживания президента Венгрии Виктора Орбана от блокирования поддержки Украины. В частности, лидеры ЕС рассматривают вариант лишения Венгрии права голоса, чтобы без участия одобрить соглашение о предоставлении пакета помощи Украине на 50 миллиардов евро в 2024—2027 годах.

Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на Financial Times.

Некоторые чиновники в Брюсселе предлагают применить процедуру наказания по статье 7 договора о Евросоюзе 2007 года за нарушение верховенства закона – это может привести к прекращению права голоса государства.

"Шаг может заблокировать любое другое государство-член, однако смена правительства в Польше означает, что Венгрия больше не имеет гарантированной поддержки в ЕС. Однако многие страны обеспокоены использованием такого наказания, потому что, по сути, это самое мощное оружие ЕС против государства-члена", — пишут журналисты издания.

Европейские политики пытались понять, что стоит за действиями Орбана. Хочет ли он получить 20 млрд евро, заблокированные из-за проблем с демократией в Венгрии? Работает ли в пользу президента РФ Владимира Путина, пытающегося навредить ЕС?

Журналисты издания указали, что именно этим можно объяснить уступку ЕС: выделение 10 млрд евро накануне голосования по вопросу Украины. Венгерский премьер-министр, увидев деньги, не голосовал против. Однако позже заявил, что имеет 75 различных вариантов сопротивления Украине и заблокировал выделение 55 млрд евро.

"Возможно, Венгрия может создать больше проблем и заставит нас использовать несколько различных инструментов противодействия. Однако, в конце концов, Венгрия не сможет помешать нам предоставить деньги Украине", — сказал находившийся на саммите на прошлой неделе высокопоставленный чиновник ЕС.

Напомним:

Британская газета The Times опубликовала статью, в которой говорится, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2030 года. По мнению журналистов, главное препятствие для присоединения к ЕС — война и бедность в стране.

Издание пишет, что если Украина вступит в ЕС, это вызовет значительные изменения в союзе, которые станут наиболее радикальными в последние десятилетия.

"Как ЕС "поглотит" Украину — страну, которая до вторжения России уже была самой бедной в Европе?" – говорится в материале The Times.

Виктор Орбан говорил, что не видит оснований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. 15 декабря стало известно, что Виктор Орбан ветировал выделение для Украины 50 млрд евро от Европейского Союза.

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