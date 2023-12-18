У ЄС вигадали спосіб покарати Орбана за протидію Україні - Financial Times

Для Угорщини суттєво ускладнять отримання допомоги від ЄС, зазначають журналісти. Крім того, можуть задіяти статтю, яка позбавить її права голосу.

У Європейському Союзі обмірковують методи стримування президента Угорщини Віктора Орбана від блокування підтримки України. Зокрема, лідери ЄС розглядають варіант позбавлення Угорщини права голосу, щоб без її участі схвалити угоду про надання пакета допомоги Україні на 50 мільярдів євро у 2024—2027 роках.

Про це повідомляє "24 Канал" посилаючись на Financial Times.

Деякі чиновники в Брюсселі пропонують застосувати процедуру покарання за статтею 7 договору про Євросоюз 2007 року за порушення верховенства закону — це може призвести до припинення права голосу держави.

"Крок може заблокувати будь-яка інша держава-член, однак зміна уряду в Польщі означає, що Угорщина більше не має гарантованої підтримки в ЄС. Проте багато країн переймаються через використання такого покарання, тому що, по суті, це є найпотужнішою зброєю ЄС проти держави-члена", - пишуть журналісти видання.

Європейські політики намагались зрозуміти, що стоїть за діями Орбана. Чи він хоче отримати 20 млрд євро, заблоковані через проблеми з демократією в Угорщині? Чи працює на користь президента РФ Володимира Путіна, який намагається зашкодити ЄС? Журналісти видання вказали, що саме цим можна пояснити поступку ЄС: виділення 10 млрд євро напередодні голосування щодо питання України. Угорський прем'єр-міністр, побачивши гроші, не голосував проти. Однак пізніше заявив, що має 75 різних варіантів спротиву Україні, і заблокував виділення 55 млрд євро.

"Можливо, Угорщина може створити більше проблем і змусить нас використати кілька різних інструментів протидії. Проте, зрештою, Угорщина не зможе перешкодити нам надати гроші Україні", — сказав високопосадовець ЄС, який перебував на саміті минулого тижня.

Нагадаємо:

Британська газета The Times опублікувала статтю, в якій йдеться про те, що Україна навряд чи вступить до Євросоюзу до 2030 року. На думку журналістів, головною перешкодою для приєднання до ЄС є війна і бідність у країні.

Видання пише, що якщо Україна вступить до ЄС, це викличе значні зміни в союзі, які стануть найрадикальнішими за останні десятиліття.

"Як ЄС "поглине" Україну — країну, яка до вторгнення Росії вже була найбіднішою в Європі?" — йдеться в матеріалі The Times.

Віктор Орбан говорив, що не бачить підстав для початку переговорів щодо вступу України до ЄС.15 грудня стало відомо, що Віктор Орбан наклав вето на виділення для України 50 млрд євро від Європейського Союзу.

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