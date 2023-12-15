Кулеба про вето Орбана на допомогу Україні: "Гроші все одно будуть"

Європейський Союз підтримуватиме фінансово Україну, незважаючи на те, що Угорщина заблокувала пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері "Сніданок з 1+1".

"Це означає, що гроші все одно будуть, не повинно бути жодних сумнівів. Фінансова і макрофінансова підтримка з боку Європейського Союзу триватиме. Питання тільки в одному - чи це буде консенсусна програма, яку затвердять всі держави-члени Європейського Союзу, і Угорщина в тому числі буде туди вкладати свою частку, чи це буде програма, затверджена окремо без Угорщини. Оскільки для ЄС завжди єдність є ключовою ціллю, бо єдність - це джерело їхньої сили, вони до останнього будуть намагатися запустити програму консенсусу. Але якщо все таки Віктор Орбан упреться в це питання, то є 100% розуміння, як запустити цю програму без консенсусу. Ті держави, які готові вкладати гроші, створять коаліцію, і будуть через механізми ЄС їх давати Україні. Це не затягнеться, умовно кажучи, до літа наступного року. Це буде на початку року", - пояснив він.

Міністр також уточнив, що йдеться про ті самі 50 млрд євро.

"Сама сума залишається принаймні на зараз незмінною", - сказав він.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро після того, як раніше утримався під час ухвалення рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС.

"Підсумки нічної зміни: вето на додаткові гроші для України, вето на перегляд MFF. Ми повернемося до цього питання наступного року в після належної підготовки", – написав Орбан у соціальній мережі X.

Інші 26 лідерів ЄС погодилися повернутися до дебатів на новій зустрічі на початку наступного року, щоб спробувати укласти угоду про вкрай необхідну підтримку Києва.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС. Орбана, який також виступав проти початку переговорів, не було під час голосування з приводу цього питання.

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