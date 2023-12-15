"Надскладні рішення – це магія": Кулеба про старт переговорів щодо вступу України до ЄС

Звичайні рішення – це робота, складні рішення – це мистецтво, а надскладні рішення – це магія. І рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС було саме надскладним.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданок з 1+1".

"Це магія дипломатії, людських стосунків. Магія, коли ти зробив все, і ти маєш це відпустити і подивитися на хімічну реакцію, на яку ти вже не маєш безпосереднього впливу, бо в той момент, коли вони закрилися в залі для засідання, ти вже тільки можеш отримувати звідти якісь сигнали і передавати туди якісь сигнали, але реально ти не взаємодієш з цими людьми", – зазначив Кулеба.

Як на уроці хімії, додав він, коли всі реагенти замішані й правильно збалансовані. Тепер залишається чекати на реакцію.

Магія була не лише з Орбаном

Як відзначив голова МЗС, насправді ключова задача полягала в тому, щоб правильно налаштувати всіх лідерів Європейського Союзу, тому що ще позавчора одна мудра людина сказала: "Не хвилюйтесь, поразки повної точно не буде, бо Європейський Союз – це інституція, де, коли не можуть зробити нормальне рішення, то зроблять напіврішення. Щось та й буде". Однак це не є напіврішенням. Президент Зеленський у своєму виступі говорив і передавав це всім лідерам: ми не приймемо жодних напіврішень.

"Ми отримали вчора абсолютно все, що хотіли. Були спроби вчора зробити напіврішення, але ми отримали повноцінне рішення, яке складається з двох пунктів. Перше – відкриваємо переговори про вступ України в ЄС. Конкретно на цьому етапі треба випити шампанського, і я всіх закликаю це зробити", – відзначив Дмитро Кулеба.

Залишилось два кроки: провести переговори й ратифікувати угоду про вступ. Після цього Україна стає членом ЄС.

"Той шлях, який ми пройшли за півтора року, від отримання статусу кандидата до сьогодні – це найшвидше в історії Європейського Союзу", – підкреслив міністр.

Глава МЗС також оцінив потенційні терміни переговорів. Річ у тім, що в минулому Європейський Союз робив великі помилки з іншими країнами, переговори про вступ затягувались. Деякі тривають і зараз, хоча багато років були відкриті. Але Кулеба запевнив, що з Україною це не повториться.

Нагадаємо, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до ЄС

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