У ISW оцінили ситуацію довкола Авдіївки – звіт

Доказів, що росіяни закріплюються на південно-східній околиці Авдіївки, наразі немає.

Російські війська 14 грудня продовжили наступальні дії на Авдіївському напрямку. Вони просунулися на південь від залізничної колії, яка проходить на північний захід від Степового.

Про це пише Американський інститут вивчення війни (ISW).

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Російські воєнкори стверджували, що окупаційні війська продовжують потужні штурми поблизу Степового та просуваються вздовж залізничного полотна. Речник української бригади, яка дислокується на Авдіївському напрямку, припустив, що російські війська ведуть особливо сильні штурми в районі між Степовим і залізницею. Він також повідомив, що російські сили намагаються вивезти тіла загиблих у цьому районі.

Крім того, у заявах росіян йшлося про те, що війська армії РФ закріплюються на південно-східній околиці Авдіївки, зокрема вздовж вулиці Колосова. Втім, ISW не спостерігало візуальних доказів цього.

У Генштабі України заявили, що українські сили відбили атаки російських військ поблизу самої Авдіївки, на схід від Новобахмутівки, на південь від Сіверного, поблизу Первомайського і Невельського.

Раніше генерал армії України оцінив шанси росіян захопити Авдіївку.

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