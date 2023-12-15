В ISW оценили ситуацию вокруг Авдеевки – отчет

Доказательств, что россияне закрепляются на юго-восточной окраине Авдеевки, пока нет.

Российские войска 14 декабря продолжили наступательные действия на Авдеевском направлении. Они продвинулись к югу от железнодорожного пути, который проходит северо-западнее Степового.

Об этом пишет Американский институт изучения войны (ISW).

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Российские военкоры утверждали, что оккупационные войска продолжают мощные штурмы вблизи Степового и продвигаются вдоль железнодорожного полотна. Спикер украинской бригады, дислоцирующейся на Авдеевском направлении, предположил, что российские войска ведут особо сильные штурмы в районе между Степовым и железной дорогой. Он также сообщил, что российские силы пытаются увезти тела погибших в этом районе.

Кроме того, в заявлениях россиян говорилось, что войска армии РФ закрепляются на юго-восточной окраине Авдеевки, в частности вдоль улицы Колосова. Впрочем, ISW не наблюдало визуальных доказательств этого.

В Генштабе Украины заявили, что украинские силы отразили атаки российских войск вблизи самой Авдеевки, к востоку от Новобахмутовки, к югу от Северного, вблизи Первомайского и Невельского.

Ранее генерал армии Украины оценил шансы россиян захватить Авдеевку.

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