Блокировка границы: в ГПСУ сообщили о положительной динамике

В настоящее время в очередях на заблокированных КПП находится 2,6 тыс. грузовиков.

В Польше забастовщики продолжают блокировать движение украинских грузовиков в трех направлениях. Впрочем, есть положительная динамика – это увеличение пропуска в недавно разблокированном пункте "Ягодин" на Волыни.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы, полковник Андрей Демченко.

По его словам, наиболее непростая ситуация на границе с Польшей, где перевозчики и фермеры продолжают блокировать три направления – это Рава-Русская, Краковец и Шегини. По информации польских пограничников, по состоянию на утро 15 декабря очередях находится в сторону Украины около 2600 грузовиков. Больше всего – на "Шегини".

"Есть достаточно хорошая, положительная динамика по ЧП "Ягодин". Как известно, его разблокировали 11 декабря. Постепенно с каждым днем грузопоток рос. За вчерашний день это направление пересекло более 1200 грузовых транспортных средств в обе стороны. Больше – в направлении Украины. Это, фактически, практически те показатели, которые были до блокировки 6 ноября", — говорится в сообщении.

По словам Демченко, в очереди на этом КПП еще находится большое количество транспортных средств – 1700 на территории Польши в сторону Украины. Впрочем, говорит он, если будет обеспечиваться и в дальнейшем такое движение, это позволит быстрее пересекать границу в обе стороны.

Напомним, утром 14 декабря пропуск грузовиков частично восстановлен на границе со Словакией — в пункте пропуска "Ужгород", который совместим с КПП "Вышнее Немецкое". К слову, движение авто словацкие перевозчики снова заблокировали 11 декабря.

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