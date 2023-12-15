Блокування кордону: в ДПСУ повідомили про позитивну динаміку

У Польщі страйкарі продовжують блокувати рух українських вантажівок на трьох напрямках. Втім, є позитивна динаміка - це збільшення пропуску в нещодавно розблокованому пункті "Ягодин" на Волині.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби, полковник Андрій Демченко.

З його слів, найбільш непроста ситуація на кордоні з Польщею, де перевізники і фермери продовжують блокувати три напрямки - це Рава-Руська, Краківець та Шегині. за інформацією польських прикордонників, станом на ранок 15 грудня чергах в перебуває в бік України перебуває приблизно 2600 вантажівок. Найбільше - на "Шегині".

"Є досить добра, позитивна динаміка по ПП "Ягодин". Як відомо, його розблокували 11 грудня. Поступово з кожним днем вантажопотік зростав. За вчорашній день цей напрямок перетнуло понад 1200 вантажних транспортних засобів в обидва боки. Більше – в напрямку України. Це, власне, практично ті показники, які були до блокування 6 листопада", - йдеться у повідомленні.

За словами Демченка, в черзі на цьому КПП ще перебуває велика кількість транспортних засобів - 1700 на території Польщі в бік України. Втім, каже він, якщо забезпечуватиметься і в подальшому такий рух, то це дозволятиме швидше перетинати кордон в обидва боки.

Нагадаємо, зранку 14 грудня пропуск вантажівок частково поновлено на кордоні зі Словаччиною - у пункті пропуску "Ужгород", що сумісний з КПП "Вишнє Німецьке". До слова, рух авто словацькі перевізники знову заблокували 11 грудня.

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