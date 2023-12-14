Инцидент на заблокированной границе: польский водитель наехал на троих украинцев (видео)

Был ли водитель, вызвавший ДТП, участником акции протеста на границе, достоверно не известно.
На заблокированном пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенное" на границе Польши и Украины польский водитель буса совершил наезд на трех украинских дальнобойщиков, которые были на пешеходном переходе.
Об этом сообщил в четверг, 14 декабря, на своей странице в Facebook журналист Евгений Плинский, опубликовав видео с места инцидента.
У места ДТП собрались люди, часть из них — украинские водители, которые угрожают "заблокировать фурами весь город" в ответ на неадекватное поведение поляка. На место происшествия прибыли польские полицейские и скорая помощь.
Был ли водитель, вызвавший ДТП, участником акции протеста на границе, достоверно не известно. Однако автор сообщения добавил, что польские митингующие, которых организовал ультраправый политик и владелец логистической компании Рафал Меклер, признались, что получают ежедневно по 400 злотых за перекрытие границы.
"Это уже просто какое-то адище там несется", — прокомментировал Плинский.
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