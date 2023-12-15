Вночі на Хмельниччині спрацювала ППО: що відомо про атаку

Вночі проти 15 грудня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місцева влада заявила про роботу сил протиповітряної оборони під час атаки безпілотників.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Повітряна тривога на Хмельниччині тривала понад дві години: від 22:58 14 грудня до 01:06 15 грудня. Існувала загроза ударів БпЛА. В області сталися вибухи. Місцева влада повідомляла про роботу ППО.

"Вночі під час сигналу "Повітряна тривога" в області сили ППО знешкодили 3 БпЛА типу "Shahed". Інформація про травмованих та руйнування не надходила", - йдеться у повідомленні чиновника.

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Атака на Хмельниччину

Вдень 14 грудня під час однієї з повітряних тривог РФ запустила ракети по Хмельниччині - в район Старокостянтинова. В одній з громад пролунали вибухи приблизно о 14:20.

Згодом в Україні було оголошено ще одну тривогу через зліт МігГів. Близько 16:00 в Хмельницькій області знову сталися вибухи. Повідомлялося про ракету у напрямку Старокостянтинова.

Стало відомо, що Росія двічі атакувала Хмельниччину. Під час повітряної тривоги (14:09 - 14:57) в Старокостяннівській ОТГ відбувся вибух, а під час наступної повітряної тривоги (15:36 - 16:15), в районі Миролюбненської ОТГ також відбувся вибух.

Після опівночі у Хмельницькій області пролунали вибухи. ПС повідомляли про загрозу ударі безпілотників. В області спрацювала протиповітряна оборона.

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