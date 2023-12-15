Атака "Shahed": подробиці нічного масованого обстрілу України

Сьогодні вночі росіяни знову влаштували атаку по мирним містам України.

Про це повідомив Генштаб у ранковому звіті 15 грудня.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету С-300 та 14 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах України уточнили, що противник атакував ударними безпілотниками типу "Shahed" з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край – РФ).

"Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 грудня російські війська атакували Україну ракетами ракети Х-47М2 "Кинджал". Це сталося в той самий день, як президент РФ Володимир Путін проводив свою "пряму лінію".

Як розповів експерт Олександр Коваленко в інтерв'ю Апостроф TV, це невипадково.

Коваленко зазначив, що Росія не використовувала у своїх атаках ракети "Кинджал" із серпня 2023 року. Але їх вирішили застосувати саме 14 грудня.

"Це багато про що говорить. По-перше, це говорить про те, що Путін — це такий собі недоГітлер", — сказав він.

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