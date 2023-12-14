Прогноз погоди на 15 грудня: де в Україні буде сніг та ожеледиця

У п'ятницю, 15 грудня, місцями в Україні буде дощ та мокрий сніг. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентру.

Вночі у північно-східних областях буде помірний сніг. У південних та південно-східних регіонах - дощ та мокрий сніг. Вдень на Прикарпатті, в Карпатах та на сході синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та ожеледь. На решті території істотних опадів не передбачається. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

На більшій території Україні температура повітря вночі та вдень становитиме від 3° морозу до 2° тепла. На півдні країни буде тепліше - протягом доби - 2-7° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 15 грудня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У п'ятницю на Київщині буде хмарно. Істотних опадів синоптики не прогнозують. На дорогах місцями буде ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру - 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря вночі та вдень буде від 3° морозу до 2° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу, а вдень - близько 0°.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич розповідав, якою буде погодна на Новий рік. У грудні 2023 в Україні очікуються сильні морози у більшості областей нашої країни, окрім півдня. Снігу буде небагато, але під Новий рік взагалі потеплішає до відлиги.

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