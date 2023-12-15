Атака "Shahed": подробности ночного массированного обстрела Украины

Сегодня ночью россияне снова устроили атаку по мирным городам Украины.

Об этом сообщил Генштаб в утреннем отчете 15 декабря.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив зенитную управляемую ракету С-300 и 14 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные дроны", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах Украины уточнили, что противник атаковал ударными беспилотниками типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край — РФ).

"Все 14 вражеских беспилотников были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря российские войска атаковали Украину ракетами ракеты Х-47М2 "Кинжал". Это произошло в тот же день, как президент РФ Владимир Путин проводил свою "прямую линию".

Как рассказал эксперт Александр Коваленко в интервью Апострофу TV, это неслучайно.

Коваленко отметил, что Россия не использовала в своих атаках ракеты "Кинжал" с августа 2023 года. Но их решили применить именно 14 декабря.

"Это о многом говорит. Во-первых, это говорит о том, что Путин — это некий недоГитлер", — сказал он.

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