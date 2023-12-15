Враг снова обстрелял Сумщину: раздалось 82 взрыва

Стала известна ситуация в Сумской области.
В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 82 взрыва. Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманская, Середино-Будская, Дружбовская, Зноб-Новгородская громады.
- Дружбовская громада: россияне избивали из минометов (2 взрыва).
- Средино-Будская громада: минометный обстрел (2 взрыва), танковый обстрел (8 взрывов) и обстрел из стрелкового оружия. Также был артобстрел (2 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: зафиксировано 4 взрыва из миномета.
- Краснопольская громада: 19 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Новослободская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).
- Белопольская громада: враг бил из минометов (7 взрывов).
- Шалыгинская громада: совершены минометные обстрелы (22 взрыва).
- Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел (16 взрывов).
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Заметим, по информации украинского Генштаба, ситуация на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. В то же время, на Северском и Слобожанском враг проводит активную диверсионную деятельность и наращивает минно-взрывные заграждения.
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