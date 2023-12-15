Враг снова обстрелял Сумщину: раздалось 82 взрыва

В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 82 взрыва. Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманская, Середино-Будская, Дружбовская, Зноб-Новгородская громады.

Дружбовская громада: россияне избивали из минометов (2 взрыва).

Средино-Будская громада: минометный обстрел (2 взрыва), танковый обстрел (8 взрывов) и обстрел из стрелкового оружия. Также был артобстрел (2 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: зафиксировано 4 взрыва из миномета.

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Краснопольская громада: 19 мин сбросили россияне на территорию общины.

Новослободская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).

Белопольская громада: враг бил из минометов (7 взрывов).

Шалыгинская громада: совершены минометные обстрелы (22 взрыва).

Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел (16 взрывов).

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Заметим, по информации украинского Генштаба, ситуация на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. В то же время, на Северском и Слобожанском враг проводит активную диверсионную деятельность и наращивает минно-взрывные заграждения.

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