Лига конференций: определились все участники плей-офф

По итогам поединков последнего 6-го тура группового этапа Лиги конференций стали известны все команды, которые продолжат борьбу в турнире.

Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги конференций (1/16 финала) сыграют с восемью клубами, занявшими третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

Единственный представитель Украины в третьем по рангу евротурнире луганская "Заря" с 7 очками заняла третье место в своей группе Лиги конференций и прекратила выступления в еврокубках.

Вышли в 1/8 финала Лиги конференций: "Лилль" (Франция), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Виктория" Пльзень (Чехия), "Брюгге" (Бельгия), "Астон Вилла" (Англия), " Фиорентина" (Италия), ПАОК (Греция) и "Фенербахче" (Турция).

В 1/16 финала из групп Лиги конференций пробились: "Слован" Братислава (Словакия), "Гент" (Бельгия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Легия" (Польша), "Ференцварош" (Венгрия), "Айнтрахт" (Германия) и "Лудогорец" (Болгария).

Из Лиги Европы в 1/16 финала Лиги конференций опустились: "Олимпиакос" (Греция), "Аякс" (Нидерланды), "Бетис" (Испания), "Штурм" (Австрия), "Юнион" (Бельгия), "Маккаби" Хайфа (Израиль), "Серветт" (Швейцария) и "Мольде" (Норвегия).

Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций (1/16 финала) состоится в понедельник, 18 декабря. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

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