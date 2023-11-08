Лига чемпионов: кто уже вышел в плей-офф

С 19 сентября по 13 декабря продолжается групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Участие в основном раунде самого престижного евротурнира принимают 32 клуба, которые по результатам жеребьевки поделены на восемь групп по четыре команды в каждой.

В плей-офф ЛЧ выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

На сегодня уже известны имена двух клубов, которые забронировали себе путевки в плей-офф Лиги чемпионов.

Вашему вниманию список команд, которые сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.

КОМАНДА ГРУППА МЕСТО МАНЧЕСТЕР СИТИ Группа G 1 или 2 РБ ЛЕЙПЦИГ Группа G 1 или 2

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 18 декабря.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити". В финале прошлого розыгрыша турнира команда Хосепа Гвардиолы обыграла миланский "Интер".

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