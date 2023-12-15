В США Конгресс запретил президенту объявлять о выходе из Альянса

В США приняли важные изменения
Конгресс одобрил закон, запрещающий любому президенту выходить Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или акта Конгресса.
Об этом пишет The Hill.
Мероприятие, которое возглавляли сенаторы Тим Кейн и Марко Рубио, было включено в ежегодный закон о санкционировании национальной обороны, который был принят Палатой представителей в четверг и, как ожидается, будет подписан президентом Байденом.
Это положение подчеркивает приверженность Конгрессу альянса НАТО, который являлся объектом гнева бывшего президента Трампа во время его пребывания в должности. Альянс приобрел новое значение при Байдене, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
"НАТО сохранил силу в ответ на войну [президента России Владимира] Путина в Украине и рост вызовов по всему миру", — сказал Кейн в заявлении. Он добавил, что законодательство «подтверждает поддержку США этого важного альянса, являющегося основой нашей национальной безопасности. Это также посылает серьезный сигнал авторитарным режимам по всему миру о том, что свободный мир остается единственным».
Рубио сказал, что эта мера стала критическим инструментом для наблюдения за Конгрессом.
"Мы должны убедиться, что защищаем наши национальные интересы и безопасность наших демократических союзников", — сказал он в заявлении.
Во время своего срока Байден многое инвестировал в альянс НАТО, направив больше войск и военных ресурсов в Европу как демонстрацию силы против войны Путина. Он также наблюдал расширение альянса с включением Финляндии и постоянными усилиями обеспечить полное присоединение Швеции.
Трамп, являющийся фаворитом кандидатуры в президенты от Республиканской партии, направил неоднозначные сообщения об альянсе накануне 2024 года. Сторонники бывшего президента говорят, что его жесткие выступления и критика альянса вдохновили страны-члены выполнить свои обязательства по достижению 2 процентов расходов на оборону, облегчая бремя США.
Но критики Трампа говорят, что риторика бывшего президента ослабляет единство и силу целей альянса. И они выразили обеспокоенность, что Трамп откажется от обязательств США по пакту о взаимной обороне альянса или полностью выведет США.
Ранее сообщалось, что американские конгрессмены ушли на каникулы, не приняв помощь Украине. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера по продлению на неделю работы обеих палат Конгресса США по принятию дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством.
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