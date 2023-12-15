У США Конгрес заборонив президенту оголошувати про вихід з Альянсу

Конгрес схвалив закон, який забороняє будь-якому президенту виходити Сполучених Штатів з НАТО без схвалення Сенату чи акту Конгресу.

Про це пише The Hill.

Захід, який очолювали сенатори Тім Кейн і Марко Рубіо, був включений до щорічного закону про санкціонування національної оборони, який був ухвалений Палатою представників у четвер і, як очікується, буде підписаний президентом Байденом.

Це положення підкреслює відданість Конгресу альянсу НАТО, який був об’єктом гніву колишнього президента Трампа під час його перебування на посаді. Альянс набув нового значення за Байдена, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

«НАТО зберіг силу у відповідь на війну [президента Росії Володимира] Путіна в Україні та зростання викликів у всьому світі», — сказав Кейн у заяві. Він додав, що законодавство «підтверджує підтримку США цього важливого альянсу, який є основою нашої національної безпеки. Це також надсилає серйозний сигнал авторитарним режимам у всьому світі про те, що вільний світ залишається єдиним».

Рубіо сказав, що ця міра стала критичним інструментом для нагляду Конгресу.

«Ми повинні переконатися, що захищаємо наші національні інтереси та безпеку наших демократичних союзників», — сказав він у заяві.

Під час свого терміну Байден багато інвестував в альянс НАТО, направивши більше військ і військових ресурсів до Європи як демонстрацію сили проти війни Путіна. Він також спостерігав за розширенням альянсу з включенням Фінляндії та постійними зусиллями забезпечити повне приєднання Швеції.

Трамп, який є фаворитом кандидатури у президенти від Республіканської партії, надіслав неоднозначні повідомлення щодо альянсу напередодні 2024 року. Прихильники колишнього президента кажуть, що його жорсткі виступи та критика альянсу надихнули країни-члени виконати свої зобов’язання щодо досягнення 2 відсотків витрат на оборону, полегшуючи тягар США

Але критики Трампа кажуть, що риторика колишнього президента послаблює єдність і силу мети альянсу. І вони висловили занепокоєння, що Трамп відмовиться від зобов’язань США щодо пакту про взаємну оборону альянсу або повністю виведе США.

Раніше повідомлялося, що американські конгресмени пішли на канікули, не ухваливши допомогу Україні. Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію лідера демократів у Сенаті Чака Шумера щодо подовження на тиждень роботи обох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.