РФ запустила ракети по Хмельниччині: сталися вибухи

Людей просять перебувати в укриттях.
Вдень 14 грудня під час повітряної тривоги армія РФ запустила ракети на Хмельниччину - в район Старокостянтинова.
Про це повідомили у Командуванні повітряних сил ЗСУ.
"Відбулись пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області", - йдеться у повідомленні.
Мешканці області повідомляють про звуки вибухів. Інформації від місцевої влади наразі немає. Повітряна тривога в області лунає від 14:09. Людей просять перебувати у укриттях.
Як повідомлялося, вдень 14 грудня повітряна тривога охопила всю Україну. Оголошена ракетна небезпека у зв’язку зі зльотом винищувача МіГ-31К з російського аеродрому "Саваслейка". Моніторингові канали повідомляють про пуски Х-47 "Кинджал".
Нагадаємо, зранку в Україні також оголошено масштабну повітряну тривогу. Сирени залунали через зліт МіГів.
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