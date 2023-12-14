РФ запустила ракети по Хмельниччині: сталися вибухи

Вдень 14 грудня під час повітряної тривоги армія РФ запустила ракети на Хмельниччину - в район Старокостянтинова.

Про це повідомили у Командуванні повітряних сил ЗСУ.

"Відбулись пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області", - йдеться у повідомленні.

Мешканці області повідомляють про звуки вибухів. Інформації від місцевої влади наразі немає. Повітряна тривога в області лунає від 14:09. Людей просять перебувати у укриттях.

Як повідомлялося, вдень 14 грудня повітряна тривога охопила всю Україну. Оголошена ракетна небезпека у зв’язку зі зльотом винищувача МіГ-31К з російського аеродрому "Саваслейка". Моніторингові канали повідомляють про пуски Х-47 "Кинджал".

Нагадаємо, зранку в Україні також оголошено масштабну повітряну тривогу. Сирени залунали через зліт МіГів.

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