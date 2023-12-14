Вночі збитий російський дрон впав на території Румунії

На території Румунії вночі 14 грудня впав один із російських безпілотників, який був збитий під час атаки на українську портову інфраструктуру на Дунаї.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Зазначається, що поблизу села Грінд, яке розташоване за 6,5 км від кордону з Україною та приблизно за 8 км від порту Рені, утворилася вирва глибиною 1,5 м. Відомство заявило про "можливу ймовірність" того, що це був БпЛА росіян.

У міністерстві наголошують, що румунські винищувачі F-17 і військові літаки Eurfighter, що належать члену НАТО Німеччині, були підняті в повітря по тривозі. Через інцидент Бухарест розпочав розслідування.

"Міністерство рішуче засуджує напади РФ на окремі об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - заявило румунське міністерство.

Тим часом видання ntv пише, що Німеччина ідентифікувала російські літальні апарати. Зазначається, що атаку зафіксували о 21:42 за німецьким часом. Вона контролювалася багатонаціональним командним пунктом командування ВПС НАТО. Втім, наказу НАТО про збиття не було. Один дрон, за попередніми даними, вибухнув над Румунією.

Нагадаємо, вночі РФ атакувала дронами Одеську область. Дрони протягом семи годин летіли і на обласний центр, і на південь - Подунав’я. У небі над регіоном ППО збила 32 БпЛА.

Моніторингові канали повідомили, що під час атаки ворожий безпілотник залетів на кордон між Україною та Румунією.

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