Ночью сбитый российский дрон упал на территории Румынии

На территории Румынии ночью 14 декабря упал один из российских беспилотников, сбитый во время атаки на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

Отмечается, что вблизи села Гринд, расположенного в 6,5 км от границы с Украиной и примерно в 8 км от порта Рени, образовался воронка глубиной 1,5 м. Ведомство заявило о "возможной вероятности" того, что это был БПЛА россиян.

В министерстве отмечают, что румынские истребители F-17 и военные самолеты Eurfighter, принадлежащие члену НАТО Германии, были подняты в воздух по тревоге. По инциденту Бухарест начал расследование.

"Министерство решительно осуждает нападения РФ на отдельные объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти атаки неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", — заявило румынское министерство.

Между тем, ntv пишет, что Германия идентифицировала российские летательные аппараты. Отмечается, что атака была зафиксирована в 21:42 по немецкому времени. Она контролировалась многонациональным пунктом командования ВВС НАТО. Впрочем, указа НАТО о сбитии не было. Один дрон, по предварительным данным, разразился над Румынией.

Напомним, ночью РФ атаковала дронами Одесскую область. Дроны в течение семи часов летели и на областной центр, и на юг – Подунавье. В небе над регионом ПВО сбило 32 БпЛА.

Мониторинговые каналы сообщили, что во время атаки вражеский беспилотник залетел на границу между Украиной и Румынией.

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