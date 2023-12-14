РФ запустила ракеты по Хмельницкой области: произошли взрывы

Днем 14 декабря во время воздушной тревоги армия РФ запустила ракеты на Хмельницкую область — в район Староконстантинова.

Об этом сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ.

"Произошли пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области", — говорится в сообщении.

Жители области сообщают о звуках взрывов. Информации от местных властей пока нет. Воздушная тревога в области раздается от 14:09. Людей просят находиться в укрытиях.

Как сообщалось, днем 14 декабря воздушная тревога охватила всю Украину. Объявлена ракетная опасность в связи со взлетом истребителя МиГ-31К с российского аэродрома "Саваслейка". Мониторинговые каналы сообщают о пусках Х-47 "Кинжал".

Напомним, утром в Украине также объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены раздались из-за взлета МиГов.

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