РФ запустила ракеты по Хмельницкой области: произошли взрывы

Людей просят находиться в укрытиях.
Днем 14 декабря во время воздушной тревоги армия РФ запустила ракеты на Хмельницкую область — в район Староконстантинова.
Об этом сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ.
"Произошли пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области", — говорится в сообщении.
Жители области сообщают о звуках взрывов. Информации от местных властей пока нет. Воздушная тревога в области раздается от 14:09. Людей просят находиться в укрытиях.
Как сообщалось, днем 14 декабря воздушная тревога охватила всю Украину. Объявлена ракетная опасность в связи со взлетом истребителя МиГ-31К с российского аэродрома "Саваслейка". Мониторинговые каналы сообщают о пусках Х-47 "Кинжал".
Напомним, утром в Украине также объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены раздались из-за взлета МиГов.
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