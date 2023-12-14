День перемоги: Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до ЄС

У четвер, 14 грудня, Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови. Український президент Володимир Зеленський назвав це рішення перемогою України та перемогою всієї Європи.

Про ухвалене рішення повідомив у своєму акаунті в Х (колишній Twitter) голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Він також додав, що Європейська рада надала статус кандидата Грузії. А переговори про вступ до ЄС з Боснією та Герцеговиною, за його словами, розпочнуться тоді, коли цією країною буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства.

На рішення Європейської ради одразу відреагував президент України Володимир Зеленський.



"Це перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює", - написав він, ретвітнувши повідомлення Шарля Мішеля.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що сьогодні "історичний день".

"Попри всі труднощі, ми досягли рішення розпочати переговори про вступ з #Україною та #Молдовою . І Україна, і Молдова зробили свою домашню роботу і готові робити наступні кроки на шляху приєднання до нашої європейської сім’ї", - написала вона.